5 млн задолжал государству экс-глава компании за контрабанду лесоматериалов в Пыталовском районе

09:09, 02 февраля 2021, ПАИ

Прокуратура Пыталовского района требует взыскать более 5 млн рублей с экс-руководителя компании, виновного в контрабанде лесоматериалов и уклонении от уплаты таможенных платежей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В результате преступных действий подсудимого Российской Федерации был причинен ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей, взимаемых с организации, на указанную сумму. При этом компания после завершения процедуры банкротства была ликвидирована, что сделало невозможным взыскание ущерба с юридического лица.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к бывшему генеральному директору организации о взыскании ущерба. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала решение законным и обоснованным. Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Пыталовского района.