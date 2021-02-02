0
16:44
Псковских коммунальщиков избаловали бесснежные зимы, уверена Тала Нещадимова
16:28
В январе снега в Псковской области выпало на 25% больше нормы
16:25
Мягкие морозы и снег пообещали псковичам в ближайшие дни
16:12
У природы нет плохой погоды – ПАИ-live с Талой Нещадимовой
15:21
Демонтаж новогодней иллюминации начался в Великих Луках
15:00
Телеграм-канал «Псковские новости» выпустил очередной обзор состояния регионального ТГ-сообщества
14:49
3 февраля Псковскую область вновь занесёт снегом
Еще новости
Общество

Социальные такси появились в Пскове

В Пскове появились социальные такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Псковской области ежедневно работает волонтерский  центр «Единой России» под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского. Активисты доставляют на своих машинах врачей к пациентам, а также проводят термометрию в поликлиниках, работают в call-центрах. Кроме того, добровольцы доставляют людям, которые находятся на самоизоляции, продукты и лекарства на дом.

Теперь волонтёры открыли новое направление работы – «Социальное такси» по бесплатному подвозу людей из поликлиник домой. За первый день работы водители социальных такси развезли по домам более 20 человек.

«Мы дежурили у поликлиник, ждали врачей, чтобы доставлять их по вызовам, и увидели, что в поликлиниках большое количество посетителей, среди которых есть и пожилые граждане, и мамы с детьми, которые нуждаются в помощи. И решили организовать в Пскове социальное такси. Сейчас на улицах скользко и на машине добираться до дома безопаснее и удобнее», - рассказал активист волонтерского центра Дмитрий Яковлев.

По его словам, уже пять автоволонтеров изъявили желание принять участие в акции «Социальное такси», они дежурят на личном авто в обеденные часы у городских поликлиник. На каждом - специализированный бейдж, а на лобовом стекле машина - информационная табличка.

«Все водители, которые принимают участие в акции «Социальное такси» проходят в нашем волонтерском центре процедуру термометрии, получают средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, антисептики, - добавил Дмитрий Яковлев. – К ним можно обратиться за помощью, и они бесплатно подвезут Вас из поликлиники домой, соблюдая при этом все необходимые санитарные требования».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Похожа ли ваша жизнь на День сурка?

Проголосовать >>>

Псковских коммунальщиков избаловали бесснежные зимы, уверена Тала Нещадимова
02 февраля 2021
Псковских коммунальщиков избаловали бесснежные зимы, уверена Тала Нещадимова
В январе снега в Псковской области выпало на 25% больше нормы
02 февраля 2021
В январе снега в Псковской области выпало на 25% больше нормы
Мягкие морозы и снег пообещали псковичам в ближайшие дни
02 февраля 2021
Мягкие морозы и снег пообещали псковичам в ближайшие дни
У природы нет плохой погоды – ПАИ-live с Талой Нещадимовой
02 февраля 2021
У природы нет плохой погоды – ПАИ-live с Талой Нещадимовой
Демонтаж новогодней иллюминации начался в Великих Луках
02 февраля 2021
Демонтаж новогодней иллюминации начался в Великих Луках
Телеграм-канал «Псковские новости» выпустил очередной обзор состояния регионального ТГ-сообщества
02 февраля 2021
Телеграм-канал «Псковские новости» выпустил очередной обзор состояния регионального ТГ-сообщества
3 февраля Псковскую область вновь занесёт снегом
02 февраля 2021
3 февраля Псковскую область вновь занесёт снегом
Более 127 тысяч звонков поступило в псковскую ковид-службу 122
02 февраля 2021
Более 127 тысяч звонков поступило в псковскую ковид-службу 122

Идет загрузка...