Социальные такси появились в Пскове

17:13, 02 февраля 2021, ПАИ

В Пскове появились социальные такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Псковской области ежедневно работает волонтерский центр «Единой России» под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского. Активисты доставляют на своих машинах врачей к пациентам, а также проводят термометрию в поликлиниках, работают в call-центрах. Кроме того, добровольцы доставляют людям, которые находятся на самоизоляции, продукты и лекарства на дом.

Теперь волонтёры открыли новое направление работы – «Социальное такси» по бесплатному подвозу людей из поликлиник домой. За первый день работы водители социальных такси развезли по домам более 20 человек.

«Мы дежурили у поликлиник, ждали врачей, чтобы доставлять их по вызовам, и увидели, что в поликлиниках большое количество посетителей, среди которых есть и пожилые граждане, и мамы с детьми, которые нуждаются в помощи. И решили организовать в Пскове социальное такси. Сейчас на улицах скользко и на машине добираться до дома безопаснее и удобнее», - рассказал активист волонтерского центра Дмитрий Яковлев.

По его словам, уже пять автоволонтеров изъявили желание принять участие в акции «Социальное такси», они дежурят на личном авто в обеденные часы у городских поликлиник. На каждом - специализированный бейдж, а на лобовом стекле машина - информационная табличка.

«Все водители, которые принимают участие в акции «Социальное такси» проходят в нашем волонтерском центре процедуру термометрии, получают средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, антисептики, - добавил Дмитрий Яковлев. – К ним можно обратиться за помощью, и они бесплатно подвезут Вас из поликлиники домой, соблюдая при этом все необходимые санитарные требования».