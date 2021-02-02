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Общество

Очистные сооружения реконструируют в Пушкинских Горах

Очистные сооружения реконструируют в Пушкинских Горах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующий проект модернизации системы водоотведения одобрил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Систему очистных сооружений в Пушкинских Горах построили в XX веке, её износ составляет более 80 %. Это приводит к несоответствию качества очистки сточных вод имеющимся нормативам. Планируется, что после реконструкции количество ненормативных сточных вод в природный водоток снизится с 98 до 11 %.

Кроме того, станция избыточна по мощности – 2 тысячи кубометров в сутки, что приводит к большому износу сетей, перерасходу средств на их содержание, в частности на электроэнергию.

Новая мощность очистных сооружений составит 1 тысячу кубометров в сутки. По словам руководителя регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова, фактическая потребность в водоотведении в населённом пункте – 650 кубометров в сутки. Однако с учётом того, что Пушкинские Горы являются развивающейся территорией, было принято решение о создании запаса мощности очистных сооружений на перспективу. Новая система водоотведения будет способствовать сохранению экологии Пушкинского края, подчеркнул Сергей Грахов.

На реализацию проекта потребуется более 100 млн рублей. Часть финансирования возьмёт на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ – 61 млн рублей, ещё по 20 млн рублей будет выделено из регионального бюджета и из бюджета муниципального предприятия «Комбинат коммунальных услуг».

«Работа по реализации проекта уже стартовала. Ведётся подготовка конкурсной документации для участия в тендерах», – отметил Сергей Грахов.

В рамках сотрудничества Псковской области с Фондом ЖКХ в регионе проходит масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. Проекты реализуются в Пскове, Великих Луках, Острове и Гдове. На реализацию проектов направлено около 670 млн рублей.

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