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В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса

Перепись малого бизнеса проходит один раз в пять лет. Фото d-russia.ru

 

В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса. Об этом сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

Малым и микропредприятиям – юридическим лицам необходимо заполнить форму № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год», индивидуальным предпринимателям – форму № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год».

Заполнить формы в электронном виде можно уже сейчас:

– на сайте Росстата (при наличии электронной подписи);

– у операторов электронного документооборота.

Если форма будет заполнена на бумажном бланке, то её необходимо передать лично или отправить в Псковстат по почте на адрес 180000, г. Псков, ул. К. Маркса, 15.  Формы необходимо предоставить до 1 апреля 2021 года. Направляемая форма должна быть подписана исполнителем, содержать информацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя.

Уточнить, какую отчётность необходимо предоставить в Псковстат, можно на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в пять лет, и в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.

Псковстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.

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