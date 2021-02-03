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Общество

Подопечные псковского зооприюта получили подарки из Калифорнии

Подопечные псковского зооприюта «Лесопилка» получили подарки из Калифорнии, сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита».

В приют доставили аксессуары и еду для животных, 36 000 рублей и открытку с пожеланиями. «Мы хотим выразить свою огромную благодарность чудесной девушке Ирет и её друзьям из Калифорнии. Было до слез приятно и душевно. Особенно если представить, как далеко от нас солнечная Калифорния. Но как мы близки по духу и желанию помочь тому, кто особенно в этом нуждается!» - отметили в «Зоозащите».

В организации добавили, что деньги будут потрачены на нужды «Лесопилки», а также на строительство нового приюта для бездомных животных.

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