Слабовидящего пенсионера разыскивают в Пскове

10:20, 03 февраля 2021, ПАИ

Слабовидящего пенсионера Сергея Рясенского 1954 года рождения разыскивают в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Он проживал в Пскове в доме на улице Красноармейской. По имеющимся данным, 22 ноября 2020 года этот мужчина пропал без вести. На момент исчезновения был одет в черную болоньевую куртку, брюки и полуботинки черного цвета, рубашку, свитер, черную вязаную шапку.

Приметы: на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы темно-русые короткие с проседью.

Особые приметы: на теле есть татуировки и шрамы. При ходьбе прихрамывает. Имеются проблемы со зрением.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Рясенского, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.