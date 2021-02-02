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Слабовидящего пенсионера разыскивают в Пскове

Слабовидящего пенсионера Сергея Рясенского 1954 года рождения разыскивают в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Он проживал в Пскове в доме на улице Красноармейской. По имеющимся данным, 22 ноября 2020 года этот мужчина пропал без вести. На момент исчезновения был одет в черную болоньевую куртку, брюки и полуботинки черного цвета, рубашку, свитер, черную вязаную шапку.

Приметы: на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы темно-русые короткие с проседью.

Особые приметы: на теле есть татуировки и шрамы. При ходьбе прихрамывает. Имеются проблемы со зрением.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Рясенского, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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