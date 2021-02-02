В Telegram разоблачают фейки вокруг суда над Алексеем Навальным

12:13, 03 февраля 2021, ПАИ

В Telegram-каналах продолжается активное обсуждение вчерашнего судебного процесса над Алексеем Навальным и последовавших за ним беспорядков в ряде городов России.

В частности, опровергнут фейк, который касался судей Симоновского суда: о том, что судья Юлия Окунева якобы отказалась вести заседание из-за сочувствия к Навальному, и что председателя Симоновского суда Вячеслава Детишина отправили в отставку по политическим заменам. Окуневу заменили из-за бизнес-связей семьи с ФСИН, что «абсолютно корректно», – отмечается в Telegram-каналах. Также указывается, что судья Детишин заявление об отставке написал ещё в январе в связи с истечением срока полномочий.

Отметим, что в группах сторонников Навального активно распространялось ещё и неверное фото судьи Натальи Репниковой. На самом деле на фото судья из Твери Наталья Булыгина.

Ещё один фейк, который получил активное распространение: Навального бесчестно судили за то, что он не отмечался в ФСИН, находясь в коме и на лечении. В соответствии с условиями приговора суда от 2014 года Навальный был обязан дважды в месяц, в чётко установленные дни, являться на регистрацию в инспекцию ФСИН. В течение 2020 года он систематически нарушал эти требования. Даже когда был здоров и не находился на лечении в Германии. В январе – августе 2020 года он шесть раз пропустил регистрацию. После того как немецкая клиника заявила, что Навальный здоров, он продолжил оставаться в Германии, по-прежнему игнорируя требования российского законодательства. Каждый раз ФСИН направлял ему предупреждение о том, что условный срок может быть заменен на реальный.