Нестерук призвал первоначально прививать от коронавируса людей старше 60 лет

15:57, 03 февраля 2021, ПАИ

Первоначально прививать от коронавируса людей старше 60 лет призвал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Необходимо уделять пожилым людям особое внимание при вакцинации от коронавируса, - отметил Нестерук. – Из листов ожидания выбрать лиц старше 60 лет, и начать вакцинацию с них».

Главный санитарный врач уверен, что акцент необходимо делать именно на этой группе населения.

Губернатор Михаил Ведерников согласился с этим и дал поручение региональному комитету по здравоохранению сделать соответствующие рекомендации для медучреждений.