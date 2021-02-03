Нестерук призвал первоначально прививать от коронавируса людей старше 60 лет
Первоначально прививать от коронавируса людей старше 60 лет призвал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Необходимо уделять пожилым людям особое внимание при вакцинации от коронавируса, - отметил Нестерук. – Из листов ожидания выбрать лиц старше 60 лет, и начать вакцинацию с них».
Главный санитарный врач уверен, что акцент необходимо делать именно на этой группе населения.
Губернатор Михаил Ведерников согласился с этим и дал поручение региональному комитету по здравоохранению сделать соответствующие рекомендации для медучреждений.