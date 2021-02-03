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Политика

Правительство поддержит электронные СМИ и социально значимые сайты

Выделенные деньги СМИ могут потрать на зарплаты, покупку техники, производство нового контента. Фото oizo

Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ о правилах предоставления субсидий на поддержку социально значимых проектов электронных СМИ, а также на создание интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение. Об этом  говорится на сайте органа власти.

Раньше эти правила каждый год утверждались приказом Роспечати. С 2021 года порядок субсидирования будет регулироваться постановлением правительства, а непосредственную поддержку СМИ будет оказывать Минцифры.

Учредители средств массовой информации смогут получить субсидии и с их помощью создавать новые программы и снимать документальные фильмы. Средства в том числе разрешается направить на оплату труда сотрудников и приглашённых специалистов, командировочные расходы, аренду транспорта, техники, помещений и декораций для проведения съёмок и звукозаписи.

Владельцы социально ориентированных сайтов смогут покрыть расходы на зарплату сотрудников, оплату или продление регистрации доменного имени в интернете, аренду серверного оборудования. Субсидии также можно потратить на оплату услуг предоставления архивных материалов, приобретение лицензионного программного обеспечения, техническую поддержку сайта.

Сроки проведения конкурсного отбора и требования к оформлению заявок на получение господдержки будут опубликованы на сайте Минцифры.

Получить субсидии смогут 

 

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