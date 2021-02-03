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Политика

«Макдоналдс» создал бургер для флекситаристов

Без мяса, а не веганский. Новый бургер придумали в «Макдональдс». Фото RTVI

 

«Макдоналдс» придумал бургер без мяса, но он не подходит для веганов, об этом пишет портал «Палач».

Сеть быстрого питания в Европе придумала McPlant. Это первый бургер, который не содержит мяса. В нём все те же самые ингредиенты, как и в обычном бургере, только под булочкой притаилась растительная котлета из рисового белка и гороха.

Новинку приготавливают на том же гриле, что и обычные бургеры, поэтому он не может считаться веганским. Сеть «Макдоналдс» говорит о новом детище как о бургере для флекситаристов, то есть людей, питающихся в основном растительной пищей, но иногда позволяющих себе мясо.

Стоимость нового бургера пока не сообщается

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