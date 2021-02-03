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Политика

На обязательные работы отправят алиментщицу из Дедовичского района

В Дедовичском районе женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Как сообщили в прокуратуре муниципалитета, женщина лишена родительских прав в отношении пяти несовершеннолетних детей, а также обязана выплачивать алименты на их содержание ежемесячно. Однако алименты она не выплачивала.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

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