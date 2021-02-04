Эксперты развеяли популярные у российских водителей мифы о бензине

11:15, 04 февраля 2021, ПАИ

Три распространенных заблуждения о бензине среди российских водителей развеяли автомобильные эксперты портала «Автовзгляд».

Во-первых, специалисты отметили, что качество бензина, вопреки расхожему мнению, не зависит от октанового числа топлива. Например, 92-й бензин может быть высшего качества, однако для двигателя с высокой степенью сжатия он просто не подходит.

Второй миф заключается в том, что бензин с моющими и чистящими присадками вредит автомобилю. Однако эксперты уверены, что такой бензин, наоборот, окажет положительное влияние на работу двигателя. Топливо с добавками очищает камеры сгорания от сажи.

Третье заблуждение связано с тем, что автопроизводители якобы специально рекомендуют для своих машин бензин с более высоким октановым числом, так как он дороже. Однако, по словам специалистов, для жителей России, которые предпочитают дешевое топливо, регулярное применение 92-го бензина с низким октановым числом может привести к негативным последствиям.