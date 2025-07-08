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Общество

Ольга Тимофеева: Проект спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» вынашивали в течение пяти лет

Проект спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» вынашивали в течение пяти лет, рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 8 июля.

Ольга Тимофеева. Фото здесь и далее: ПАИ

«В этом году мы вместе с ПАИ делали проект «На нашей улице Победа!». Он получился действительно масштабным и уникальным. Про него можно сказать, что его вынашивали в течение пяти лет и проект ждал своего часа», – отметила гостья студии.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что для его реализации несколько раз подавались на гранты, но выиграть не получалось, а в 2025 году всё же удалось одержать победу. «И когда он востребован, и когда он в тематике года, конечно, он произвёл, даже не побоюсь этого слова, фурор», – добавила вице-губернатор.

Напомним, посмотреть, как проходил спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!», можно в нашем фоторепортаже.

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