Быстрый вызов аварийной службы появился в приложении «Госуслуги. Дом»

16:15, 08 июля 2025, ПАИ

Жители многоквартирных домов получили возможность звонить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) через приложение «Госуслуги. Дом» по официальному номеру, зарегистрированному управляющей организацией в ГИС ЖКХ, сообщили в Минстрое РФ.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик отметил, что оперативное сообщение об аварии позволяет управляющей организации быстрее и эффективнее устранить проблему. Он напомнил, что, согласно одному из постановлений Правительства РФ, все управляющие организации обязаны иметь круглосуточную АДС, и теперь доступ к её телефону стал проще благодаря приложению «Госуслуги. Дом».

Для вызова АДС пользователю достаточно перейти на главный экран приложения и нажать кнопку «Авария». В приложении указаны случаи, требующие обращения в АДС: прорыв трубы, отключение электричества, запах газа и другие. Если номер АДС доступен, он отобразится с кнопкой для звонка, иначе можно подать заявку в управляющую организацию. Минстрой рекомендует заранее проверять наличие номера в приложении.

Генеральный директор организации «Оператор информационной системы» Александр Абрамков сообщил, что приказ Минстроя обязывает управляющие организации указывать номер АДС в ГИС ЖКХ. По его словам, команда оператора проверила актуальность номеров, обзвонив диспетчерские службы, и подтверждённые контакты уже доступны в приложении, а работа по их актуализации продолжается.

В дальнейшем в приложение планируется добавить номера АДС ресурсоснабжающих организаций и возможность указывать разные контакты для специфических ситуаций, например, для обслуживания лифтов. Согласно данным опроса оператора ГИС ЖКХ, 26 % управляющих организаций используют несколько номеров в зависимости от ситуации (опрос проводили среди более тысячи управляющих организаций).

Для доступа к приложению необходима подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги». Несобственники жилья могут получить гостевой доступ от собственника для управления функциями, включая экстренные звонки.