Ольга Тимофеева: Патриотическая направленность мероприятий привлекает туристов

16:21, 08 июля 2025, ПАИ

Патриотическая составляющая мероприятий в Псковской области не отпугивает туристов, а, наоборот, привлекает. Об этом рассказала заместитель губернатора Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 8 июля.

«Мы не видим оттока туристов от таких мероприятий. Только что завершился «Курган Дружбы» на территории Себежского района. В этом году принимающей стороной была Российская Федерация – Псковская область, и людей меньше не становится, даже несмотря на перенос даты», – отметила вице-губернатор.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что для жителей и гостей региона «Курган Дружбы» – это святое мероприятие. «Людской поток не заканчивается при возложении цветов. Если раньше, например шесть лет назад, вся церемония возложения укладывалась в 15–20 минут, то сейчас полтора часа возлагают цветы только к одному памятнику. И у людей есть потребность – постоять и вспомнить тех, кто даровал нам мир», – заключила гостья студии.

Ранее сообщалось, что 66-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии прошла на Кургане Дружбы в Себежском районе.