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Анна Садовникова покинула пост председателя ТИК Псковского района

Анна Садовникова

Пост председателя территориальной избирательной комиссии Псковского района покинула Анна Садовникова. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Свой уход Анна Садовникова объяснила новым предложением о трудоустройстве.

«Сейчас все вопросы по новому трудоустройству будут урегулированы, – отметила она. – Моё место займёт Наталья Добрянская, которая ранее работала секретарём ТИК Псковского района».

На должности председателя территориальной избирательной комиссии Псковского района Анна Садовникова проработала четыре года. Общий стаж работы в ТИКе составляет 14 лет.

Ранее ПАИ сообщало, что пост председателя территориальной избирательной комиссии Пскова покинул Владимир Кротов.

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