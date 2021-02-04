Анна Садовникова покинула пост председателя ТИК Псковского района

17:31, 04 февраля 2021, ПАИ

Пост председателя территориальной избирательной комиссии Псковского района покинула Анна Садовникова. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Свой уход Анна Садовникова объяснила новым предложением о трудоустройстве.

«Сейчас все вопросы по новому трудоустройству будут урегулированы, – отметила она. – Моё место займёт Наталья Добрянская, которая ранее работала секретарём ТИК Псковского района».

На должности председателя территориальной избирательной комиссии Псковского района Анна Садовникова проработала четыре года. Общий стаж работы в ТИКе составляет 14 лет.

Ранее ПАИ сообщало, что пост председателя территориальной избирательной комиссии Пскова покинул Владимир Кротов.