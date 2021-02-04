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Политика

В регионах России начнут искать научные таланты

В России начнут искать научные таланты. Фото sbras.ru

В Правительсте РФ прошло заседание президиума оргкомитета подготовки мероприятий к Году науки и технологий. Об этом сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко. Ранее 2021 год в России объявили таковым, сообщает ТАСС

«Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своём уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах. У нас есть понятные цели и задачи, под которые создаётся план. Речь идёт о привлечении талантливой молодёжи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее – повышение вовлечённости профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, задача – отразить востребованность профессии учёного и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут и какие задачи решают наши учёные», – сказал Чернышенко.

Также было внесено предложение об организации в регионах пространств науки и технологий, представляющих возможности и успехи научно-промышленных кластеров на местах.

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