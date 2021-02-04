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Общество

Пятое февраля – день памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

Отец Иоанн родился в городе Орле в день преподобного Иоанна Пустынника и получил при крещении имя этого святого. Фото pravoslavie.ru

5 февраля – день памяти старца Псково-Печерского монастыря приснопамятного архимандрита Иоанна Крестьянкина (1910–2006), 15 лет со дня упокоения.

Он начал церковное служение ещё в царские времена: уже в шесть лет, то есть в 1916 году, стал алтарничать при храме Святого пророка Илии на Песках в городе Орле. В юности помогал на службе священномученику Серафиму (Остроумову). В 1923 году в московском Донском монастыре встретился со святейшим патриархом Тихоном и получил от него благословение.

В конце Великой Отечественной войны он становится одним из тех мирян, которые восполнили сильно поредевшие во время гонений ряды священников. Знакомый со многими исповедниками и мучениками, отец Иоанн и сам сподобился исповеднического венца: с 1950 по 1955 год он пребывал в заключении за веру.

В 1966 году принял монашеский постриг и стал насельником Псково-Печерской обители – единственного монастыря русской церкви, не закрывавшегося в советское время. Впоследствии активно участвовал в деле возрождения церковной жизни после падения безбожной власти, оказывая духовную помощь множеству монахов, священников и мирян. Старец высказывался и по болезненным вопросам, смущавшим умы многих православных, – таковым является его знаменитое обращение 2001 года по вопросу отношения к ИНН.

​Почил он 5 февраля 2006 года, завершив своё почти 90-летнее служение церкви Христовой.

 

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