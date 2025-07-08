Псковичи приняли участие в форуме «Всё для Победы!», где выступил Владимир Путин

23:39, 07 июля 2025, ПАИ

В Национальном центре «Россия» прошёл форум «Всё для Победы!», организованный Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию». В рамках торжественной церемонии глава государства Владимир Путин вручил россиянам премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковскую область на форуме «Всё для Победы!» представляли заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполнительного комитета «Народного фронта» Виктор Остренко, сопредседатель псковского отделения «Народного фронта», председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников, руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, ветераны СВО и активисты движения, которые оказывают посильную гуманитарную помощь участникам спецоперации и мирным жителям приграничных территорий.

«С момента создания «Народный фронт» берёт на себя ответственность за решение наиболее сложных и актуальных вопросов. Вы там, где трудно, где нужна реальная, а не бумажная работа, где надо реализовывать большие проекты, отвечать на вызовы, объединять энергию, устремления людей. «Народный фронт» стал эффективным институтом гражданского общества, гражданской солидарности, консолидации, общественного участия и контроля», – отметил Владимир Путин.

На поддержку специальной военной операции «Народный фронт» в общей сложности за три года собрал 54,5 миллиардов рублей.

В Псковской области активисты движения оказали помощь бойцам СВО на сумму более чем 75 миллионов рублей. Региональное отделение «Народного фронта» совместно с благотворительным фондом «Народный фронт. Всё для Победы» оказывает помощь воинским подразделениям, где несут службу наши земляки.

Каждый год региональное отделение «Народного фронта» отрабатывает десятки заявок от военных подразделений. В состав этой гуманитарной помощи входят тепловизионные квадрокоптеры, оборудование для противодействия дронам, радиостанции, генераторы, транспортные средства, в том числе кроссовые мотоциклы, строительные материалы и инструменты, средства реабилитации, а также предметы личной гигиены и многое другое.

В рамках гуманитарной миссии команда из Пскова доставляла грузы в Донецк, Мариуполь, Курск, Белгород, Шебекино, Ростов-на-Дону.

Ранее за поддержку специальной военной операции и помощь семьям военнослужащих 17 человек из Псковской области были награждены памятными нагрудными знаками «Народный фронт. Всё для Победы». Нагрудный знак учреждён по поручению президента России Владимира Путина. Сегодня это способ отметить усилия лидеров общественного мнения, активистов, волонтёров, представителей бизнеса и неравнодушных граждан, помогающим бойцам на передовой и людям, попавшим в беду.