Минстрой определил среднюю цену квадратного метра в Псковской области в III квартале

07:25, 08 июля 2025, ПАИ

Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2025 года в размере 113,7 тысячи рублей - на 6% выше норматива первого полугодия.

Также приказом утверждены показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам РФ на третий квартал 2025 года. Для Псковской области он будет равен 80 тысячам 825 рублям.

Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров соцвыплат гражданам, предоставляемых на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

