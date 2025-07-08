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Общество

Минстрой определил среднюю цену квадратного метра в Псковской области в III квартале

Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2025 года в размере 113,7 тысячи рублей - на 6% выше норматива первого полугодия.

Фото: ПАИ

Также приказом утверждены показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам РФ на третий квартал 2025 года. Для Псковской области он будет равен 80 тысячам 825 рублям.

Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров соцвыплат гражданам, предоставляемых на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

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