За кражу 600 рублей и банковской карты опочанин отправится в тюрьму

09:04, 05 февраля 2021, ПАИ

Житель Опочки проведёт в тюрьме 1,5 года за кражу 600 рублей и банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

31 августа 2020 года мужчина проник на склад магазина ООО «Нико», откуда похитил кошелек с деньгами и банковской картой, которой воспользовался при бесконтактном способе оплаты в магазине «Пятерочка».

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.