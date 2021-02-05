За кражу 600 рублей и банковской карты опочанин отправится в тюрьму
Житель Опочки проведёт в тюрьме 1,5 года за кражу 600 рублей и банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
31 августа 2020 года мужчина проник на склад магазина ООО «Нико», откуда похитил кошелек с деньгами и банковской картой, которой воспользовался при бесконтактном способе оплаты в магазине «Пятерочка».
Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.