Пскович украл из магазина косметику и продукты

10:39, 05 февраля 2021, ПАИ

4 февраля в Пскове задержан 25-летний молодой человек, который совершил хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Пскович украл продукты питания и косметические средства из магазина на улице Труда. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 25-летнего молодого человека и для дальнейшего разбирательства передали его в территориальный отдел полиции.