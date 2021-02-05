Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19

13:48, 05 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области главным врачам медицинских организаций поручено обеспечить лабораторное обследование на COVID-19 лиц старше 60 лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук.

В документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора, говорится также о необходимости один раз в неделю обследовать на коронавирус работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности. Такое поручение дано главным врачам псковской городской и детской поликлиник, областной клинической больницы и Псковской межрайонной больницы.

Врио главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Николаю Калинину необходимо обеспечить готовность лабораторий к проведению исследований на COVID-19.