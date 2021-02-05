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Общество

Дорогу у женской консультации на Завеличье отремонтируют

В рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове отремонтируют подъезды к женской консультации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Проект ремонта улицы Кузбасской Дивизии предусматривает также ремонт существующих подъездов к комплексу зданий женской консультации с организацией нужного количества парковочных мест для посетителей, строительство новых тротуаров и соединение их с тротуаром вдоль проектируемой улицы Кузбасской Дивизии, также предусмотрен подъезд к зданию областной стоматологической поликлиники с организацией парковки.

Уже имеется положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» по данному объекту. Сметная стоимость строительства составляет 478,157 млн рублей в ценах на 3 квартал 2020 года. Ориентировочная стоимость объекта с окончанием строительства в 2022 году составляет 515 млн рублей.

Реконструкция улицы Кузбасской Дивизии (участок от Юбилейной до Народной) возможна после выделения денежных средств в 2021-2022 годах. Администрация города направила заявку в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области на предоставление субсидии бюджету Пскова в размере 515 млн рублей.

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