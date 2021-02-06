Московская художница нарисовала комиксы по итогам путешествия в Псковскую область

13:12, 06 февраля 2021, ПАИ

Московская художница Варвара Леднёва нарисовала комиксы по итогам путешествия в Псковскую область. Работами художницы поделился губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Хочу познакомить вас с работами московской художницы Варвары Леднёвой. Она путешествует по всей России и создаёт рисунки-комиксы об отечественных городах. Варвара была и у нас в Псковской области, посетила Псков, Изборск, Талабы и посвятила этим местам главы своего «Дневника путешествий в рисунках», – рассказал Михаил Ведерников.

Псковский губернатор подчеркнул, что в своих работах художница отражает не только увиденные пейзажи, но и услышанные предания и рассказы.



Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова



Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова



Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова



Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова



Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова









Глава региона процитировал слова художницы из её дневника: «Каждый человек, живущий в России, должен увидеть Псков – город с богатой историей, прекрасной архитектурой и природой». «Полностью согласен», – заметил Михаил Ведерников.

«Будем рады Варваре Леднёвой на Псковской земле снова – здесь ещё есть очень много удивительных исторических мест!» – заключил губернатор.