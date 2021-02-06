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Культура

Московская художница нарисовала комиксы по итогам путешествия в Псковскую область

Московская художница Варвара Леднёва нарисовала комиксы по итогам путешествия в Псковскую область. Работами художницы поделился губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Хочу познакомить вас с работами московской художницы Варвары Леднёвой. Она путешествует по всей России и создаёт рисунки-комиксы об отечественных городах. Варвара была и у нас в Псковской области, посетила Псков, Изборск, Талабы и посвятила этим местам главы своего «Дневника путешествий в рисунках», – рассказал Михаил Ведерников.

Псковский губернатор подчеркнул, что в своих работах художница отражает не только увиденные пейзажи, но и услышанные предания и рассказы.

  • Московская художница Варвара Леднёва нарисовала комиксы по итогам путешествия в Псковскую область
    Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова
  • Московская художница Варвара Леднёва нарисовала комиксы по итогам путешествия в Псковскую область
    Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова
  • Московская художница Варвара Леднёва нарисовала комиксы по итогам путешествия в Псковскую область
    Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова
  • Московская художница Варвара Леднёва нарисовала комиксы по итогам путешествия в Псковскую область
    Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова
  • Московская художница Варвара Леднёва нарисовала комиксы по итогам путешествия в Псковскую область
    Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Глава региона процитировал слова художницы из её дневника: «Каждый человек, живущий в России, должен увидеть Псков – город с богатой историей, прекрасной архитектурой и природой». «Полностью согласен», – заметил Михаил Ведерников.

«Будем рады Варваре Леднёвой на Псковской земле снова – здесь ещё есть очень много удивительных исторических мест!» – заключил губернатор.

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