Как будет работать ФАП в Великолукском районе в феврале
Стал известен график работы мобильного передвижного ФАПа в феврале 2021 года, сообщается в газете «Наш путь».
8 февраля – деревни Тарасы, Ваши Шелковской волости, возле магазина Великолукского райпо.
10 февраля – деревня Лосево Шелковской волости, в центре деревни.
12 февраля – деревни Стуканы, Бобриково Пореченской волости, в центре деревень.
15 февраля – деревня Иваново Переслегинской волости, возле ФАПа.
18 февраля – деревня Першино Шелковской волости, возле ФАПа.
19 февраля – деревня Переслегино Переслегинской волости, возле ФАПа.
24 февраля – деревня Майкино Переслегинской волости, возле магазина Великолукского райпо.
25 февраля – дервеня Колюбаки Пореченской волости, возле магазина Великолукского райпо.
26 февраля – деревни Лукьянцево, Торчилово Лычевской волости, в центре деревень.
Желающие получат консультацию специалистов, пройдут осмотр, сдадут анализы, сделают ЭКГ и флюорографию, женщины – маммографию.