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Общество

Как будет работать ФАП в Великолукском районе в феврале

Стал известен график работы мобильного передвижного ФАПа в феврале 2021 года, сообщается в газете «Наш путь».

8 февраля – деревни Тарасы, Ваши Шелковской волости, возле магазина Великолукского райпо.

10 февраля – деревня Лосево Шелковской волости, в центре деревни.

12 февраля – деревни Стуканы, Бобриково Пореченской волости, в центре деревень.

15 февраля – деревня Иваново Переслегинской волости, возле ФАПа.

18 февраля – деревня Першино Шелковской волости, возле ФАПа.

19 февраля – деревня Переслегино Переслегинской волости, возле ФАПа.

24 февраля – деревня Майкино Переслегинской волости, возле магазина Великолукского райпо.

25 февраля – дервеня Колюбаки Пореченской волости, возле магазина Великолукского райпо.

26 февраля – деревни Лукьянцево, Торчилово Лычевской волости, в центре деревень.

Желающие получат консультацию специалистов, пройдут осмотр, сдадут анализы, сделают ЭКГ и флюорографию, женщины – маммографию.

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