0
11:12
Подозреваемую в хищении бытовой химии задержали в Пскове
10:43
Землетрясение на озере Байкал произошло вчера вечером
15:11
В Плюссе пешеход сбежал после столкновения с автомобилем
23:32
Военно-историческое общество обвинило ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Александра Невзорова в реабилитации нацизма
19:52
Дновские подростки избили сверстника второго февраля и сняли побои на видео
15:25
Пассажирка пострадала при столкновении автомобиля с деревом в Новоржеве
14:10
Инспекторы из Буя задержали направлявшегося в Псков преступника
Еще новости
Происшествия

Подозреваемых в краже алкоголя задержали у псковского магазина

Двух человек задержали росгвардейцы 6 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

6 февраля экипаж группы задержания  вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Советской поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину и 40-летнюю женщину, которые пронесли через кассовый узел спиртные напитки и продукты питания, при этом не заплатив за них.

Задержанные были переданы сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Подозреваемую в хищении бытовой химии задержали в Пскове
07 февраля 2021
Подозреваемую в хищении бытовой химии задержали в Пскове
Землетрясение на озере Байкал произошло вчера вечером
07 февраля 2021
Землетрясение на озере Байкал произошло вчера вечером
В Плюссе пешеход сбежал после столкновения с автомобилем
06 февраля 2021
В Плюссе пешеход сбежал после столкновения с автомобилем
Военно-историческое общество обвинило ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Александра Невзорова в реабилитации нацизма
05 февраля 2021
Военно-историческое общество обвинило ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Александра Невзорова в реабилитации нацизма
Дновские подростки избили сверстника второго февраля и сняли побои на видео
05 февраля 2021
Дновские подростки избили сверстника второго февраля и сняли побои на видео
Пассажирка пострадала при столкновении автомобиля с деревом в Новоржеве
05 февраля 2021
Пассажирка пострадала при столкновении автомобиля с деревом в Новоржеве
Инспекторы из Буя задержали направлявшегося в Псков преступника
05 февраля 2021
Инспекторы из Буя задержали направлявшегося в Псков преступника
Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Великих Луках
05 февраля 2021
Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Великих Луках

Идет загрузка...