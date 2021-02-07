Подозреваемых в краже алкоголя задержали у псковского магазина

10:13, 07 февраля 2021, ПАИ

Двух человек задержали росгвардейцы 6 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

6 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Советской поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину и 40-летнюю женщину, которые пронесли через кассовый узел спиртные напитки и продукты питания, при этом не заплатив за них.

Задержанные были переданы сотрудникам полиции.