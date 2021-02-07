Контрабанду наркотиков из Латвии в Россию предотвратили псковские пограничники
Псковские пограничники предотвратили контрабанду наркотиков из Латвии в Россию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.
В мае 2020 года в приграничном районе Псковской области задержали участников преступной группы, которые хотели получить у пограничников информацию о системе охраны госграницы. Это было необходимо для обеспечения безопасного планируемого наркотрафика. Действия злоумышленников пресекли силовики. Один из участников преступной группы был привлечён к уголовной ответственности.