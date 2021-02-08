Как получить земельные участкки многодетным семьям, узнают псковичи 9 февраля

16:35, 08 февраля 2021, ПАИ

9 февраля Псковское региональное отделение Ассоциации юристов проведёт онлайн-встречу на тему «Предоставление земельных участков многодетным семьям». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, мероприятие пройдет в рамках реализации проекта «Снижение последствий коронавирусной инфекции посредством оказания правовой помощи уязвимым группам граждан», который победил на конкурса лучших инициатив региональных отделений Ассоциации юристов.

Проект предполагает серию онлайн-мероприятий по актуальным правовым вопросам. В ходе предстоящей встречи участники узнают об условиях и порядке получения земельного участка, праве его выбора и об особенностях строения объектов индивидуального жилищного строительства. Встречу проведет юрист, член Совета Ассоциации юристов России Лариса Васильева. Вопросы эксперту можно задать по телефону 8(953) 235-67-67.

Встреча состоится в 12:00 на площадке ZOOM, трансляция будет идти в группе «ВК»

Мероприятие проводится совместно с Псковским областным отделением Российского детского фонда.