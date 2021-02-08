0
17:01
Ледниковый период – ПАИ-live с Иваном Штылиным
16:30
Почти 29 тысяч школьников начальных классов обеспечены горячим питанием в Псковской области
15:59
Более 5,6 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса
15:47
Семейные ценности: «Народное признание» у печорского центра помощи детям (ВИДЕО)
15:43
Количество авиарейсов из Пскова в Москву увеличилось до 5 в неделю
14:44
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
13:26
Два детсада закрыты на карантин в Псковской области
Еще новости
Общество

Как получить земельные участкки многодетным семьям, узнают псковичи 9 февраля

9 февраля Псковское региональное отделение Ассоциации юристов проведёт онлайн-встречу на тему  «Предоставление земельных участков многодетным семьям». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, мероприятие пройдет в рамках реализации проекта «Снижение последствий коронавирусной инфекции посредством оказания правовой помощи уязвимым группам граждан», который победил на конкурса лучших инициатив региональных отделений Ассоциации юристов.

Проект предполагает серию онлайн-мероприятий по актуальным правовым вопросам. В ходе предстоящей встречи участники узнают об условиях и порядке получения земельного участка, праве его выбора и об особенностях строения объектов индивидуального жилищного строительства. Встречу проведет юрист,  член Совета Ассоциации юристов России Лариса Васильева. Вопросы эксперту можно задать по телефону 8(953) 235-67-67.

Встреча состоится в 12:00 на площадке ZOOM, трансляция будет идти в группе «ВК» 

Мероприятие проводится совместно с Псковским областным отделением Российского детского фонда. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Ледниковый период – ПАИ-live с Иваном Штылиным
08 февраля 2021
Ледниковый период – ПАИ-live с Иваном Штылиным
Почти 29 тысяч школьников начальных классов обеспечены горячим питанием в Псковской области
08 февраля 2021
Почти 29 тысяч школьников начальных классов обеспечены горячим питанием в Псковской области
Более 5,6 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса
08 февраля 2021
Более 5,6 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса
Семейные ценности: «Народное признание» у печорского центра помощи детям (ВИДЕО)
08 февраля 2021
Семейные ценности: «Народное признание» у печорского центра помощи детям (ВИДЕО)
Количество авиарейсов из Пскова в Москву увеличилось до 5 в неделю
08 февраля 2021
Количество авиарейсов из Пскова в Москву увеличилось до 5 в неделю
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
08 февраля 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Два детсада закрыты на карантин в Псковской области
08 февраля 2021
Два детсада закрыты на карантин в Псковской области
Незаконную фотосессию с львёнком устроили в Петербурге
08 февраля 2021
Незаконную фотосессию с львёнком устроили в Петербурге

Идет загрузка...