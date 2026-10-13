Студентам в Великих Луках рассказали, как фотоловушки помогают изучать природу

11:34, 13 октября 2026, ПАИ

Сотрудники Полистовского заповедника встретились со студентами Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и рассказали, как с помощью фотоловушек изучают жизнь диких животных. Об этом ПАИ сообщили в заповеднике.

В центре встречи оказался федеральный проект по созданию единой сети фотомониторинга на заповедных территориях России. Его реализуют при поддержке Президентского фонда природы. Студентам объяснили, как работает программа CAMMON: как устанавливают фотоловушки, собирают снимки и обрабатывают полученные данные.

Единая методика позволяет сравнивать результаты наблюдений в разных регионах. С помощью фотоловушек учёные могут отслеживать изменения в природе, замечать редкие виды животных и оценивать, как на живые организмы влияют климат и деятельность человека.

На реальных снимках студенты увидели, сколько информации можно получить даже из одного кадра. По фотографиям исследователи определяют особенности поведения животных, оценивают их физическое состояние и выясняют, когда они наиболее активны – в разное время суток и в разные сезоны.

Собранные материалы пополнят общую базу данных. Она поможет проводить экологические исследования, следить за состоянием заповедных территорий и рассказывать о природе широкой аудитории.