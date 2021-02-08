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Названы регионы-лидеры, подавшие наибольшее количество заявок на соискание Премии Правительства РФ в области качества в 2021 году

На текущий момент заявки на участие в конкурсе уже подали 217 организаций

 

Продолжается сбор заявок на участие в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества в 2021 году, сообщают на сайте Роскачества.

По состоянию на 5 февраля 2021 года самыми активными регионами-участниками стали Москва (21 заявка), Санкт-Петербург (15 заявок), Свердловская (10) и Челябинская (9) области, Республика Башкортостан (8), а также Калининградская и Нижегородская области (по 7 заявок). Заявки на участие подали организации и предприятия из 56 регионов России. География конкурса продолжает расширяться. 

Наиболее инициативными отраслями стали пищевая промышленность (33 заявки), здравоохранение (24) и образование (23). Также хорошую активность показывают предприятия сферы услуг (16), области машиностроения (13) и лёгкой промышленности (11). На текущий момент заявки на участие в конкурсе уже подали 217 организаций.

«Премия Правительства Российской Федерации в области качества – это в первую очередь механизм государственной поддержки отечественных организаций вне зависимости от сферы их деятельности. Участники по итогам конкурса получают экспертное заключение о состоянии своей системы менеджмента и рекомендации, что и где можно улучшить своими силами, без привлечения сторонних консультантов. К примеру, за 2019 год экономический эффект от внедрения рекомендаций наших экспертов составил 15 млрд рублей», – отметила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева.

​Сбор заявок на участие в юбилейном 25-м конкурсе на соискание Премий Правительства Российской Федерации в области качества заканчивается 28 февраля 2021 года.

 

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