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Общество

Новый ипотечный рекорд установлен в России

В январе 2021 года жители России оформили 96 тысяч ипотечных кредитов на сумму 265 млрд рублей, установив таким образом новый ипотечный рекорд – никогда раньше в стране не выдавали столько ипотеки в начале года, сообщает РБК.

По данным издания, по сравнению с тем же периодом предыдущего года число выданных в январе 2021 года ипотечных кредитов выросло на 19 %, а их сумма увеличилась на 29 %.

При этом по сравнению с декабрем 2020 года объём оформленных ипотечных займов упал более чем вдвое. Специалисты объясняют это длительными январскими праздниками.

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