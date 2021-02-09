Новый ипотечный рекорд установлен в России

13:55, 09 февраля 2021, ПАИ

В январе 2021 года жители России оформили 96 тысяч ипотечных кредитов на сумму 265 млрд рублей, установив таким образом новый ипотечный рекорд – никогда раньше в стране не выдавали столько ипотеки в начале года, сообщает РБК.

По данным издания, по сравнению с тем же периодом предыдущего года число выданных в январе 2021 года ипотечных кредитов выросло на 19 %, а их сумма увеличилась на 29 %.

При этом по сравнению с декабрем 2020 года объём оформленных ипотечных займов упал более чем вдвое. Специалисты объясняют это длительными январскими праздниками.