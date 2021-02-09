Способ ускорить вакцинацию от коронавируса нашли в Порховском районе

15:53, 09 февраля 2021, ПАИ

В Порховском районе организуют «зеленые коридоры» для организаций по субботам и воскресеньям, что позволяет проводить вакцинацию от коронавируса более оперативно. Об этом сообщила исполняющая полномочия руководителя муниципалитета Ольга Иванова на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

9 февраля глава региона посетил район с рабочим визитом. В ходе встречи с Ольгой Ивановой он заслушал доклад о работе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в муниципалитете.

Ольга Иванова рассказала, что сейчас 49 человек находится на амбулаторном лечении. Активных очагов заболеваемости, закрытых на карантин классов в Порховском районе нет, школы работают в штатном режиме.

Также в районе активно ведется прививочная кампания от COVID-19. Порховская межрайонная больница вышла на показатели порядка 250 прививок в день.

«В первую очередь работаем с предприятиями. В последнее время начали также работать по записи. Люди видят, что работники предприятий прививаются и изъявляют желание», — отметила Ольга Иванова.

Кроме того, с населением ведется активная информационная работа. В связи с этим Ольга Иванова выразила уверенность, что в районе прививочная кампания пройдет в штатном режиме.