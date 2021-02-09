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Общество

Директором санатория «Голубые озёра» может стать Иван Федьков

Директором санатория «Голубые озера» может стать Иван Федьков. Этот вопрос обсуждался 9 февраля на очередном заседании президиума профсоюзного объединения Псковской области в малом зале Псковского облсовпрофа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе заседания принят ряд важных решений для профсоюзов. Созван Совет Псковского облсовпрофа с целью проведения ротации в составе коллегиальных органов управления профобъединения и утверждения нового положения о стимулировании профсоюзных активистов.

Также члены Президиума рассмотрели итоги работы инспекции труда по правовому и техническому направлению за 2020 год, приняли постановление о проведении информационно-разъяснительной работы по массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Обсудили и приняли решение об индексации заработной платы аппарата Псковского облсовпрофа на процент инфляции.

Президиум поручил рассмотреть на Совете учредителей вопрос о назначении на должность директора ЛПУ «Санаторий «Голубые озёра» Ивана Федькова.

«Благодарю состав президиума за слаженную, командную работу! В нелегкое время мы все совместно удерживаем профобъединение в стабильном состоянии и, благодаря вам, можем рассчитывать на поступательное и планомерное развитие», – подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

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