Эксперты: Расследование Навального не повлияло на рейтинг Путина

17:27, 09 февраля 2021, ПАИ

Эксперты выяснили, что расследование блогера Алексея Навального не повлияло на рейтинг президента РФ Владимира Путина. Такие данные приводит информационное агентство URA.RU.

По данным ВЦИОМ, 17 января, когда Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии, рейтинг президента был на уровне 66%. Через два дня было опубликовано расследование о том, как группа бизнесменов построила под Геленджиком дворец стоимостью один миллиард долларов якобы для Владимира Путина. После этого уровень доверия россиян к президенту снизился до 65%, но через неделю восстановился до 66% и по-прежнему держится на таком уровне.

Исследования «Левада-центра» (признан иностранным агентом) показали, что фильм слабо повлиял на рейтинг Владимира Путина, как и предыдущие расследования об окружении главы государства.

В Институте социального маркетинга (ИНСОМАР) заявили, что рейтинг президента изменился в пределах статистической погрешности (62%-68%), то есть доверие к президенту не подорвано.

Независимый политолог, который ранее был имиджмейкером экс-президента Бориса Ельцина, Игорь Минтусов уверен, что на мнении россиян сказались заявления властей о том, что дворец принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу, а Путин к нему отношения не имеет.

Глава Центра политического анализа Павел Данилин связал появление расследования Навального с попыткой сместить фокус внимания жителей западных стран со своих проблем на Россию. А представитель Экспертного института социальных исследований Александр Малахов прогнозирует появление новых аналогичных расследований перед выборами в Госдуму.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал о возможных информационных атаках на Владимира Путина «с Запада и изнутри». При этом, по его словам, «они идут уже 20 лет», и у главы государства сформировался «определенный иммунитет».

Сам президент объяснил происходящее так: «Это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных персонажей, «скучно, девочки». По словам Путина, дворец не принадлежит ни ему, ни его ближайшим родственникам.

Впоследствии бизнесмен Аркадий Ротенберг объявил, что это он строит отель.

Телеканал «Россия1» выяснил, что видео сняли на немецкой киностудии Black Forest, которую забронировали американцы в декабре 2020 года. Звучало предположение, что к работе над расследованием могут быть причастны западные спецслужбы.

В «Российской газете» писали о том, что для иллюстрации убранства дворца использовали фотографию библиотеки в Чехии, а вместо российского герба на ворота дворца поместили черногорский.