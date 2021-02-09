«Нацепили медали». Алексея Навального судят за оскорбление ветерана

20:19, 09 февраля 2021, ПАИ

Алексей Навальный, несколько дней назад получивший реальный срок по делу «Ив Роше», опять стал участником судебного процесса – на этот раз за клевету в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

2 февраля суд принял решение поддержать требование ФСИН о замене условного срока реальным Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и приговорил его к колонии на 2 года и 8 месяцев.

Однако уже 5 февраля состоялись слушания, по существу, в рамках нового дела. Он обвиняется в клевете в адрес 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко. И это дело имеет куда больший общественный резонанс, поскольку затрагивает честь и память нескольких поколений россиян.

По версии следствия, 2 июня 2020 года Навальный в «Телеграме» и «Твиттере» назвал «холуем» старика, который записал видео в поддержку голосования по поправкам к Конституции летом 2020 года. Он обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

Кто кем торгует?

Первое предварительное слушание по этому делу прошло ещё 17 августа. Однако 24 августа все заседания были отложены из-за госпитализации Навального, который затем был отправлен на лечение в немецкую клинику.

Теперь, когда суд возобновился, многие ожидали, что берлинский пациент попросту извинится перед ветераном. Однако Навальный заявил, что не признаёт своей вины и что он не знал до прихода полиции о существовании ветерана Артеменко, которого он назвал в суде «дедом», на которого «нацепили медали».

Внука ветерана Игоря Колесникова, который выступал на суде в качестве свидетеля, рассказав, что его деду стало плохо после оскорблений политика и что у него был констатирован сердечный приступ, Навальный назвал «ничтожеством». Он заявил, что тот «торгует своим дедом». И даже кричал, что родственники могут ночью задушить ветерана, чтобы потом заявить, что «это дело его доканало». Словом, показал своё истинное лицо.

Между тем параллельно процессу страсти разгорелись в соцсетях. Сторонники Навального распространяют там информацию, что Игнат Сергеевич Артеменко на самом деле никакой не ветеран. Якобы он не принимал участия в боях, а отсиживался в тылу. Однако журналисты телеканала RT выяснили подробности его боевой биографии. Оказалось, что навальнисты снова пытаются обманывать людей.

Боевой путь

Игнат Артеменко родился 28 июня 1926 года в Белоруссии. За помощь партизанам он был арестован и отправлен в тюрьму, но смог сбежать и скрыться в лесу. Сперва он выполнял задания партизан, собирая информацию о перемещениях сил врага, а осенью 1943 года стал полноценным бойцом партизанского отряда.

Он лично участвовал в ряде боевых операций. А после того как в феврале 1944 года его отряд соединился с наступающими частями Красной армии, сперва занимался разминированием территории Белоруссии, а затем прошёл армейскую подготовку и в феврале 1945-го был направлен на 2-й Белорусский фронт. Там его определили в войсковую разведку. И в апреле 1945 года, выполняя задание на берегах Одера, Игнат Артеменко попал под вражеский обстрел и получил два ранения – в позвоночник и в ногу.

После выписки из госпиталя его направили для прохождения службы сперва в санитарно-эпидемиологический отряд, а затем на военные базы по ремонту тракторов и автомобилей. Во время прохождения службы под Дрезденом Артеменко прошёл офицерские курсы и получил звание младшего лейтенанта. Вся его дальнейшая жизнь была связана со службой в военно-воздушных силах. Он уволился в запас в звании инженера-полковника только в 1982 году.

* * *

Неудивительно, что слова Алексея Навального и его сторонников ветеран принял близко к сердцу. Во время заседания 5 февраля Игнату Артеменко, который участвовал в процессе по видеосвязи, стало плохо. 94-летнему старику вызвали скорую помощь. После этого суд удовлетворил просьбу прокурора Екатерины Фроловой отложить заседание на другую дату и назначил следующие слушания на 12 февраля. Судя по всему, неприглядная история на этом не закончится. И в эту пятницу в суде вновь продолжится представление, которое лучше бы Навальный не устраивал.