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Политика

Роскомнадзор создал мобильное приложение для жалоб на запрещённый контент

Приложение Роскомнадзора уже можно скачать в App Store и Google Play

 

Началось бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию, сообщает сайт Роскомнадзора. Созданный цифровой инструмент повысит эффективность защиты интернет-пользователей от социально опасного контента.

Разработчики ожидают, что помимо возможности быстрее подавать жалобы, появившейся у пользователей, будет повышена оперативность удаления «запрещёнки» из сети. С помощью сервиса россияне смогут отследить этапы рассмотрения заявки и проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, разместившим неподобающий контент.

К противоправному контенту, распространение которого в сети законодательно запрещено, относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д. Они включаются в Единый реестр запрещенных сайтов.

Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство.

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