Сегодня в Невеле прошли районные соревнования по лыжному бегу среди школьников

23:48, 09 февраля 2021, ПАИ



Сегодня, в День празднования зимних видов спорта в России, на Алунтьевских горах прошли районные соревнования по бегу на лыжах среди учащихся школ.

В стартах приняли участие 86 спортсменов, которые были разделены на три возрастные группы – старшую (юноши и девушки 2003–2005 г. р.), среднюю (мальчики и девочки 2006–2007 г. р.) и младшую (2008 г. р. и младше).

Призовые места распределились следующим образом.

Старшая группа (юноши – 5 км, девушки – 3 км):

1-е место – Александр Евстафьев (шк. № 5) и Дарья Блажевич (шк. № 5);

2-е место – Кирилл Расторгуев (шк. № 1) и Дарина Алещенко (шк. № 5);

3-е место – Станислав Семеньков (шк. № 2) и Кристина Тимофеева (шк. № 5).

Средняя группа (3 км):

1-е место – Ян Фецкович (шк. № 1) и Ирина Панченко (шк. № 5);

2-е место – Кирилл Иванов (шк. № 1) и Анастасия Родионова (шк. № 1);

3-е место – Вячеслав Ермаченко (гимназия) и Александра Зуева (шк. № 5).

Младшая группа (1,5 км):

1-е место – Никита Тимофеев (шк. № 1) и Елизавета Ханукович (шк. № 1);

2-е место – Арсений Боровков (шк. № 2) и Афет Гахраманова (гимназия);

3-е место – Макар Нилов (шк. № 2) и Валерия Вериго (шк. № 1).