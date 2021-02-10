День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля

07:00, 10 февраля 2021, ПАИ

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля, пишет calend.ru. Праздник установлен Указом президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.

Считается, что именно в этот день в 1549 году был создан Посольский приказ, первое внешнеполитическое ведомство России. Однако российская дипломатическая служба появилась гораздо раньше. Древнерусское государство с IX века было активным участником международных отношений в Европе, а к середине XVII века Россия стала влиятельной державой с мощной внешней политикой. В соседних странах были открыты первые постоянные дипломатические представительства: в 1634 году — в Швеции, в 1673 году — в Польше.

В XVIII веке Посольский приказ преобразовали в Коллегию иностранных дел, а в 1802 году появилось Министерство внутренних дел. Уже к 1913 году Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.

После Октябрьской революции 1917 года дипломатическими задачами занимался Народный комиссариат по иностранным делам. Огромную работу проводила советская дипломатия в годы Второй мировой войны.

В настоящее время Министерство иностранных дел Российской Федерации — это федеральный орган исполнительной власти РФ, в полномочия которого входит государственное управление в области отношений страны с иностранными государствами и международными организациями. Оно подведомственно президенту России. РФ поддерживает дипломатические отношения почти с 250 странами мира, имеет более 140 диппредставительств по всему миру.