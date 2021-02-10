Пять лет колонии получил обокравший государство на 63 млн псковский майор

09:37, 10 февраля 2021, ПАИ

В Пскове военнослужащий 6-й армии ВВС и ПВО в звании майор признан виновным в мошенничестве — в составе организованной группы он незаконно списал и похитил летно-техническое обмундирование, хранящееся на складах авиационных полков 6-й армии ВВС и ПВО, чем нанес ущерб государству на сумму более 63 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в Telegram.

Преступление раскрыли сотрудники управления ФСБ России по Западному военному округу.

Согласно решению Псковского гарнизонного военного суда, майора приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима с лишением его, в соответствии со статьей 48 УК РФ, воинского звания. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что другого фигуранта по этому делу приговорили к трем годам колонии.