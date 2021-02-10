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Общество

Три предприятия Псковской области вошли в сотню лучших семейных компаний

Три предприятия Псковской области ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка», ООО Фабрика АВС-Синтез «Мигом» и ИП Алан Дулаев вошли в число победителей третьего Всероссийского форума семейного предпринимательства «Успешная Семья — успешная Россия!», который провела Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Теперь эти предприятия в течение 2021 года будут находиться под патронатом Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина для эффективной реализации своего бизнес-потенциала.

Площадка форума, мероприятия которого прошли в онлайн-формате, стал центром притяжения для семейных компаний всей страны, объединил представителей органов государственной власти, институтов развития, организаций инфраструктуры поддержки, бизнес-объединений.

В рамках форума прошли мероприятия, посвященные законодательным инициативам Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в части развития семейного предпринимательства, вопросам брендирования и комплексного продвижения компаний, повышению финансовой грамотности предпринимателей, развитию онлайн и офлайн форматов торговли, формированию возможностей по участию в госзакупках, созданию новых направлений деятельности, например, сельского туризма и многим другим темам

Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная Семья — успешная Россия!» проводится для популяризации семейного бизнеса в России как наиболее устойчивого и стабильного сектора экономики, придание ему особого статуса и детальная проработка адресных программ поддержки.

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