Населения целого Себежа лишилась Псковская область в 2020 году

11:18, 10 февраля 2021, ПАИ

Численность населения Псковской области, по предварительным данным, на 1 января 2021 года составила 621 тысячу человек и уменьшилась за 2020 год на 5,1 тысячи человек (на 0,8%), что сопоставимо, например, с населением Себежа или Пыталово, сообщает Псковстат. Доля горожан составила 71% (440,7 тысячи человек).

В январе - декабре 2020 года в Псковской области родилось 4995 детей. Общий коэффициент рождаемости составил 8 родившихся в расчете на 1000 человек населения и снизился по сравнению с январем - декабрем 2019 года на 5,9% (в целом по СЗФО – на 5,2%, по России – на 3%).

В январе - декабре 2020 года умерло 11776 человек. Общий коэффициент смертности составил 18,9 умерших на 1000 человек населения и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 11,8%. В целом по Российской Федерации и СЗФО показатель смертности составил по 14,5 умерших на 1000 населения и увеличился соответственно на 17,9% и 16,9%.

В 2020 году в органах ЗАГС зарегистрировано 3185 браков, что на 399 случаев меньше, чем в 2019 году, расторгнуто 2569 браков, что на 31 случай меньше.