Квартиры в старых домах подорожали в Псковской области больше новостроек

11:27, 10 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области цены на рынке жилья в большей степени выросли на вторичном рынке - на 9,9%; на первичном рынке 1 кв. м общей площади квартир подорожал на 3,8%, сообщает Псковстат.

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на конец 2020 года составила: на первичном рынке жилья - 39 683 рубля, на вторичном рынке жилья – 41 222 рубля.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 2020 году составил 27,7 млрд рублей, или 92,8% (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года (по России – 100,1% к уровню предыдущего года).

В 2020 году построены и реконструированы: 6 детских садов в Пскове, Великих Луках и Псковском районе на 910 мест, в том числе для детей в возрасте до трех лет в г. Пскове и Псковском районе на 220 мест, газовые сети в Куньинском и Невельском районах протяженностью 14,3 км, гостиницы в Пскове и Печорском районе на 73 места, дом отдыха в Куньинском районе на 68 мест, спортивный зал в Печорском районе площадью 270 м2, торгово-офисный центр в Пскове площадью 1,2 тыс. м2.

В январе – декабре 2020 года в регионе за счет всех источников финансирования построено 1527 домов общей площадью 267 тыс. кв. метров. Наибольший объем построенного жилья (59%) приходился на индивидуальных застройщиков, ими введено 1503 дома общей площадью 159 тыс. кв. метров.

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных населением) в 2020 году составила 37 097 рублей.

В 2020 году, как и в предыдущие годы, наибольший объем жилищного строительства наблюдался в Псковском районе, Пскове и Великих Луках, на долю которых приходится две трети (68%) от общей площади введенного жилья.