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Общество

«Поезд Победы» вновь прибудет в Псковскую область

20 февраля в Псковскую область вновь прибудет «Поезд Победы», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции региона. На этот раз поезд-музей остановится на станции в Великих Луках.

«Поезд Победы» - иммерсивная историко-художественная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. Экспозиция поезда представляет собой цельную композицию, состоящую из восьми тематических вагонов. Посетители музея смогут увидеть мирную довоенную жизнь и быт блокадного Ленинграда,  страшные сцены из военных окопов, а также побывают в военном госпитале, станут свидетелями научных прорывов того времени и радости Победы.

Главная идея проекта – помочь посетителям оказаться на месте участников событий военных лет.  

В Псковской области «Поезд Победы» будет открыт для посещения три дня, с 20 по 22 февраля. Побывать в уникальном поезде смогут жители Великих Лук и гости города в возрасте старше 12 лет и только по предварительной регистрации на сайте проекта поездпобеды.рф. Об открытии регистрации появится дополнительная информаци. Из-за сложной эпидемиологической обстановки посетителей будут пропускать группами по восемь человек.

Впервые «Поезд Победы» прибыл в Псковскую область 24 октября 2020 года, но из-за  высокого роста заболевания коронавирусной инфекцией в тот период его посетило ограниченное количество псковичей, в основном студенты.  

Для тех, у кого нет возможности посетить «Поезд Поезды», на сайте доступен виртуальный тур в формате 360. Его можно посмотреть в любое удобное время, не выходя из дома

Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко- художественная группа из Санкт-Петербурга, «Невский баталист». Молодая команда специализируется на трехмерных панорамах, в том числе событий, связанных с Великой Отечественной войной. Оператор проекта в Псковской области – «Театрально-концертная дирекция».

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