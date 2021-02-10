Около 90 вопросов о проблемах с сотовой связью поступило на прямую линию с Михаилом Ведерниковым

12:24, 10 февраля 2021, ПАИ

На прямую линию с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым поступило около 90 вопросов (всего их было две тысячи) о качестве сотовой связи и доступности интернета в регионе. Об этом рассказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 10 февраля.

По его словам, речь сейчас в Псковской области идет не просто о связи для разговора, а именно чтобы был непосредственно скоростной мобильный интернет – 4G LTE. Денис Матвеев подчеркнул, что связь становится востребованной сферой обращения граждан.

«В ходе прямой линии были сгруппированы все вопросы, выведено десять так называемых ориентировочных точек, откуда эти вопросы поступали. На сегодняшний день изыскиваем финансовые резервы, для того чтобы непосредственно уже проработать с операторами и по поручению Михаила Юрьевича начать там установку каких-то базовых станций», - добавил гость эфира.