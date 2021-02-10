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Индюка украл из хлева мужчина в Красногородске

В ноябре в Красногородске мужчина украл из хлева индюка и теперь получил за это два года колонии строгого режима. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в Telegram.

После кражи мужчина скрылся с места преступления, ущерб составил пять тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайного хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище). Преступление мужчина совершил, находясь на испытательном сроке при условном осуждении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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