Индюка украл из хлева мужчина в Красногородске

13:08, 10 февраля 2021, ПАИ

В ноябре в Красногородске мужчина украл из хлева индюка и теперь получил за это два года колонии строгого режима. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в Telegram.

После кражи мужчина скрылся с места преступления, ущерб составил пять тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайного хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище). Преступление мужчина совершил, находясь на испытательном сроке при условном осуждении.

Приговор суда в законную силу не вступил.