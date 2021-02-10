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Общество

Музей Победы пригласил жителей Псковской области на просмотр онлайн-телевидения

Музей Победы пригласил жителей Псковской области на просмотр онлайн-телевидения, работа которого началась сегодня, 10 февраля.

«Прошлый год заставил нас по-настоящему выйти в онлайн-пространство, искать новые форматы и осваивать новые технологии. И хотя мы перешли уже в режим нормальной работы, все что возникло, зародилось интересного и полезного за это время, уже никогда не исчезнет, останется жить с нами. И главное, мы не хотим терять нашу интернет-аудиторию, среди которой много пользователей из других регионов. Поэтому мы запустили свое «Онлайн-телевидение Музея Победы», где будет регулярно сменяемый контент - разные рубрики, программы, лекции, киносеансы. Много такого, что больше нигде не увидишь и не прочтешь», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В рамках онлайн-телевидения на портале московского Музея Победы ежедневно будут появляться новые познавательные программы. Это десятки рубрик с интересными сюжетами. Например, несколько специальных серий будут рассказывать об уникальных экспонатах из фондов музея: «Галерея Победы» - о живописных полотнах, «Неизвестное об известном» - о предметах с необычной историей, «Интересно об оружии» – о стрелковом вооружении времен Великой Отечественной, как прославленном, так и малоизвестном, «Моторы войны» - о технике Второй мировой. Видеосюжеты «История в деталях» – это лекции экспертов и ученых, «Музей Победы. Закулисье» – цикл программ о «тайной жизни» музея. Зрители узнают, как делаются выставки, чем занимаются хранители, реставраторы, инженерные службы. «Люди и судьбы» расскажут о героях прошлого, а «День в истории» - о памятных датах. Онлайн-кинотеатр покажет киноклассику советских киностудий - лучшие фильмы о войне, на которых воспитывались поколения советских граждан и которые нужно смотреть и сегодняшней молодежи. На самых младших зрителей будет ориентирована передача «Мастерская Победы».

Среди первых программ — серия сюжетов, посвященная Дню российской дипломатии, рассказы о юных героях Вале Котике и Зине Портновой, пистолетах Нагане и ТТ, диорамах музея, уникальных автомобилях и многое другое.

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