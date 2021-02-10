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Общество

Михаил Ведерников поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил представительство МИД в Пскове с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника.

«Уже более четверти века сотрудники представительства вносят вклад в реализацию международной политики, отстаивая внешнеполитические интересы России. Наши дипломаты оказывают всестороннюю помощь органам государственной власти региона в подготовке служебных поездок и работе с пребывающими иностранными делегациями», - отметил губернатор.

Он напомнил, что в прошлом году сотрудники ведомства способствовали организации визита псковской делегации в Белоруссию. Итогом стало заключение нескольких соглашений и укрепление партнёрских отношений с соседним государством.

«Не менее важна правовая и экспертно-консультативная помощь ведомства в развитии внешнеэкономических связей. Так, в условиях противовирусных ограничений дипломаты оказывали содействие инвесторам ОЭЗ ППТ «Моглино». При их поддержке, в частности, привлекались иностранные специалисты для наладки оборудования и строительства необходимой инфраструктуры», - написал губернатор.

В заключение Михаил Ведерников пожелал дипломатическим работникам здоровья, счастья, успехов во всех делах и начинаниях

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