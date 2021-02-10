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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото Михаил Почуев / ТАСС

В России пока не отменяется масочный режим, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нужно носить маски. Это требование не отменяется и пока не будет отменено. В сегодняшнем периоде это так», – подчеркнула глава санитарного ведомства.

Она также напомнила, что от всех россиян зависит, насколько ситуация с вирусом будет контролируемой. Чем ответственнее люди будут относиться к себе и окружающим, тем быстрее удастся справиться с ковидом. «Это соблюдение социальной дистанции, это чистые руки и чистые поверхности вокруг себя. Это особые условия сохранения здоровья и жизни людей старше 60 лет и людей с хронической патологией», – сказала Попова.

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