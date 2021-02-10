20,6 тонны свежей белорусской моркови не пропустили через псковскую границу

21:21, 10 февраля 2021, ПАИ

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На российско-белорусском участке государственной границы РФ в фитосанитарном карантинном пункте пропуска «Долосцы» сотрудником Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении карантинного фитосанитарного контроля было выявлено нарушение при ввозе 20,6 тонны свежей моркови. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Партия овощей, выращенная крестьянским (фермерским) хозяйством Республики Беларусь, следовала автомобильным транспортом в адрес грузополучателя, расположенного в городе Железногорск Курской области.

При проведении документарной проверки государственным инспектором ведомства было выявлено несоответствие информации о количестве товарных мест. В фитосанитарном сертификате было указано, что продукция перевозится в 480 мешках, а в товаротранспортных документах – в 600.